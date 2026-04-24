Gianluca Prestianni suspendu six matchs pour avoir proféré des insultes... homophobes

Mieux vaut tard que jamais. L’UEFA a enfin prononcé des sanctions à l’encontre de Gianluca Prestianni, accusé d’avoir proféré des propos racistes à l’encontre de Vinícius lors de Benfica-Real Madrid, le 17 février.

L’international argentin a écopé de 6 matchs de suspension, dont 3 avec sursis pendant 2 ans « en raison d’un comportement discriminatoire », rapporte le comité de discipline de l’UEFA, ce vendredi. A noter que c’est bien l’homophobie qui est retenue, puisque la stratégie de défense de Prestianni avait été de contester les propos racistes avant de reconnaître les insultes homophobes, comme si c’était mieux accepté.

Une sanction étendue au niveau international

Gianluca Prestianni, suspendu pour le match retour entre Madrilènes et Lisboètes le 25 février dernier, n’a plus que deux rencontres à purger, que ce soit dans une compétition UEFA ou lors d’un tournoi FIFA. Il ratera donc les deux premiers matchs de l’Argentine à la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet), s’il est convoqué par Lionel Scaloni.

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