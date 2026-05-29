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La liste de l’Argentine avec Messi et trois Marseillais

OC
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La liste de l’Argentine avec Messi et trois Marseillais

Les champions qui iront défendre leur étoile. L’équipe d’Argentine a révélé dans la nuit de jeudi à vendredi les 26 noms retenus par Lionel Scaloni pour remettre en jeu son titre de champion du monde. Malgré un petit pépin physique, Lionel Messi fait partie sans aucune surprise de cette liste. Un autre « Léo » sera aussi du voyage, en la personne de Balerdi, accompagné par ses deux coéquipiers à l’OM Facundo Medina et Geronimo Rulli.

Sans Mastantuono mais avec Barco

Deux autres joueurs de notre bonne vieille Farmers League ont été retenus par Scaloni : Valentin Barco (ex-Strasbourg), en partance pour Chelsea, et Nicolas Tagliafico (OL). Pas de première Coupe du monde en revanche pour le Madrilène Franco Mastantuono, remplacé par José Manuel (dit « Flaco ») Lopez (Palmeiras). La palme de la représentativité revient à l’Atlético de Madrid qui envoie six représentants au Mondial : Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Nico Gonzalez, Giuliano Simeone et Julian Álvarez.

L’Albiceleste fera son entrée en lice dans le tournoi le 17 juin contre l’Algérie, avant de se frotter à l’Autriche (22/06), puis la Jordanie (28/06).

Gardiens : Juan Musso (Atlético de Madrid, ESP), Geronimo Rulli (Olympique de Marseille), Emiliano Martinez (Aston Villa, ANG).

Défenseurs : Leonardo Balerdi (Olympique de Marseille), Nicolas Tagliafico (Olympique lyonnais), Gonzalo Montiel (River Plate, ARG), Lisandro Martinez (Manchester United, ANG), Cristian Romero (Tottenham, ANG), Nicolas Otamendi (Benfica, POR), Facundo Medina (Olympique de Marseille), Nahuel Molina (Atlético de Madrid, ESP).

Milieux : Alexis Mac Allister (Liverpool, ANG), Rodrigo De Paul (Inter Miami, USA), Enzo Fernández (Chelsea, ANG), Leandro Paredes (Boca Juniors, ARG), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, ALL), Giovani Lo Celso (Real Betis, ESP), Valentín Barco (Strasbourg).

Attaquants : Lionel Messi (Inter Miami, USA), Julian Álvarez (Atlético de Madrid, ESP), Lautaro Martínez (Inter Milan, ITA), Thiago Almada (Atlético de Madrid, ESP), Nico Paz (Côme, ITA), Nicolas González (Atlético de Madrid, ESP), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid, ESP), José Manuel Lopez (Palmeiras, BRA).

Scaloni rassure tout un pays

OC

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