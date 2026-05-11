Un absent de taille dans la préliste de l’Argentine pour le Mondial

La Joya n’illuminera pas les États-Unis. À pratiquement un mois tout pile du coup d’envoi du Mondial 2026 en Amérique du Nord, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a communiqué sa préliste. Parmi les 55 noms communiqués sur le site officiel de la Fédération argentine, une absence notable : celle de Paulo Dybala.

Auteur d’une saison décevante et très compliquée sous les couleurs de la Roma avec seulement 3 buts et 4 passes décisives en 25 matchs toutes compétitions confondues, la faute à des problèmes récurrents au genou qui l’ont conduit sur le billard, Dybala ne prendra pas part à la prochaine Coupe du monde.

Messi est bien là, les Argentins de Ligue 1 aussi

Lionel Messi lui a bien évidemment été présélectionné. Parmi les autres cadres champions du monde en 2022, on retrouve aussi « Dibu » Martínez, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández ou encore Julian Álvarez.

La Ligue 1 est bien représentée dans cette préliste, avec les présences des Marseillais Rulli, Medina et Balerdi, du Lyonnais Tagliafico et du Strasbourgeois Valentín Barco. Malgré sa suspension et ses insultes envers Vinícius, Gianluca Prestianni a aussi été préconvoqué…

À dire sans mettre la main devant la bouche.

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