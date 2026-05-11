La Coupe du monde, cause de la fermeture prématurée des écoles au Mexique ?

C’est donc ça la définition d’avoir de la veine ? Alors que la Coupe du monde sera officiellement lancée dans moins d’un mois, les autorités mexicaines ont décrété la semaine dernière que les cours seraient stoppés plus tôt qu’à l’accoutumée.

Le Mondial et les chaleurs comme causes majeures

Les élèves mexicains vont donc gagner 40 jours de vacances supplémentaires. Le calendrier scolaire prévoyait initialement que les cours dureraient jusqu’au 15 juillet – soit quatre jours avant la finale du Mondial – ils s’arrêteront finalement le 5 juin pour l’ensemble des élèves.

Le ministre de l’Éducation, Mario Delgado, a justifié cette décision par les contraintes logistiques liées au Mondial et les fortes chaleurs attendues dans plusieurs régions du pays. Tous les Mexicains pourront donc tenter de voir le match d’ouverture de la compétition qui se déroulera au stade Azteca le 11 juin prochain entre le Mexique et l’Afrique du Sud.

Que la fête commence.

Une sélection menace ses joueurs d’exclusion à la Coupe du monde