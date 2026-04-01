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L’inquiétante trêve des organisateurs du Mondial
France 98 à de beaux jours devant elle. À quelques mois de leur Coupe du monde, difficile de voir les pays organisateurs renverser l’échiquier mondial pour s’imposer à la maison cet été. Loin d’être favoris pour la compétition, c’est à se demander quelle figure ils y feront.
Zéro victoire
Cette nuit, le Mexique, les États-Unis et le Canada ont tous échoué à s’imposer, terminant cette trêve internationale avec zéro victoire au compteur. Respectivement tenu en échec par la Belgique (1-1), battus par le Portugal (2-0) et accroché par la Tunisie (0-0), chacun va avoir pas mal de pain sur la planche pour briller à la maison entre juin et juillet. Les USA terminent même cette trêve avec deux défaites au compteur, pour deux nuls pour le Mexique et le Canada.
Trincão faz o primeiro 😎 Assistência preciosa de Bruno Fernandes e Trincão finaliza com classe👌#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #JogodePreparação #EUA #Portugal pic.twitter.com/QovI4flpkL— sport tv (@sporttvportugal) March 31, 2026
Dans les autres matchs de la nuit, le tenant du titre argentin a balayé la Zambie à la Bombonera (5-0), où Valentin Barco a inscrit son premier but en sélection devant ses anciennes tribunes. Enfin, le Brésil s’est donné de l’air au terme d’une fin de match folle face à la Croatie (3-1). Devant jusqu’à la 84e minute, la Seleção a été rattrapée sur un but de l’ancien Rennais Lovro Majer, avant de faire la différence par deux fois en fin de rencontre, grâce, là aussi, à un premier but en sélection, celui d’Igor Thiago.
Jogo mochito ou pas, c’est jogo butito pour Thiago.Tout ce qu’il faut savoir sur le tirage au sort du Mondial 2026
JF