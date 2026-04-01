L’inquiétante trêve des organisateurs du Mondial

France 98 à de beaux jours devant elle. À quelques mois de leur Coupe du monde, difficile de voir les pays organisateurs renverser l’échiquier mondial pour s’imposer à la maison cet été. Loin d’être favoris pour la compétition, c’est à se demander quelle figure ils y feront.

Zéro victoire

Cette nuit, le Mexique, les États-Unis et le Canada ont tous échoué à s’imposer, terminant cette trêve internationale avec zéro victoire au compteur. Respectivement tenu en échec par la Belgique (1-1), battus par le Portugal (2-0) et accroché par la Tunisie (0-0), chacun va avoir pas mal de pain sur la planche pour briller à la maison entre juin et juillet. Les USA terminent même cette trêve avec deux défaites au compteur, pour deux nuls pour le Mexique et le Canada.

Dans les autres matchs de la nuit, le tenant du titre argentin a balayé la Zambie à la Bombonera (5-0), où Valentin Barco a inscrit son premier but en sélection devant ses anciennes tribunes. Enfin, le Brésil s’est donné de l’air au terme d’une fin de match folle face à la Croatie (3-1). Devant jusqu’à la 84e minute, la Seleção a été rattrapée sur un but de l’ancien Rennais Lovro Majer, avant de faire la différence par deux fois en fin de rencontre, grâce, là aussi, à un premier but en sélection, celui d’Igor Thiago.

Jogo mochito ou pas, c’est jogo butito pour Thiago.

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