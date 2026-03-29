Un supporter décède en chutant du stade Azteca

Le football est passé au second plan. Alors que le Mexique recevait le Portugal pour un match amical à l’allure de répétition générale avant le début de la Coupe du monde, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet prochain, un supporter présent au stade Azteca est décédé avant la rencontre dans la nuit de samedi à dimanche.

Une chute mortelle

Selon les premières constatations, « un supporter en état d’ébriété a tenté de descendre du deuxième au premier niveau en sautant par l’extérieur et est tombé jusqu’au rez-de-chaussée », comme l’a relaté la Sécurité civile dans un communiqué. Un incident tragique pour une rencontre qui marquait la réouverture au public du mythique stade de Mexico, fermé 22 mois pour travaux en vue de l’organisation du Mondial. Le Mexique accueillera cinq matchs cet été, dont le match d’ouverture de la compétition entre El Tri et l’Afrique du Sud le 11 juin prochain.

⏹️ 90+4' TERMINA A PARTIDA ⏰ Empate a zero no primeiro jogo de preparação. 🤝#VaiDarPortugal | #MEXPOR pic.twitter.com/iaEQ2BWGJ9 — Portugal (@selecaoportugal) March 29, 2026

Malgré cet évènement tragique survenu quelques heures avant le match amical prévu entre le Mexique et le Portugal, la rencontre s’est bel et bien déroulée. Aucune des deux équipes n’a réussi à prendre l’ascendant sur l’autre, puisque les deux formations se sont séparées sur le score de 0-0. Privés de Cristiano Ronaldo, les protégés de Roberto Martínez n’ont pas réussi à trouver la faille dans la défense mexicaine, malgré le poteau trouvé par Gonçalo Ramos (26e). Les Mexicains auraient même pu voir le sort basculer en leur faveur, mais Armando Gonzalez, pourtant bien placé dans la surface de Rui Silva, a vu sa tête terminer sa course juste à côté des cages portugaises (80e).

Les bons comptes font les bons amis.

Le Portugal pourrait annuler un match amical au Mexique