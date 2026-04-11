Double mauvaise opération pour Auxerre et Nantes

Auxerre 0-0 Nantes

Pas vraiment plus avancés. Dans un choc extrêmement important pour les deux équipes dans la lutte pour le maintien, Auxerre et Nantes n’auront pas réussi à trouver la faille. Les deux équipes se quittent sur nul qui n’arrange personne (0-0). Une soirée pourtant festive à l’Abbé Deschamps, les ultras icaunais célébrant leurs 35 ans. Sur le terrain, l’intensité est au rendez-vous mais pas vraiment les occasions de but. Sur une perte de balle de Francis Coquelin, Lassine Sinayoko slalome mais se fait reprendre par Nicolas Cozza au moment de conclure.

Le tournant du match ? Après consultation de la VAR... pas de penalty ❌#AJAFCN pic.twitter.com/UHy1yeFB8n — L1+ (@ligue1plus) April 11, 2026

Régulièrement dans le camp adverse en première période, les Canaris baissent peu à peu pavillon après la pause. Et se font une énorme frayeur quand la VAR appelle M. Delajod pour une main de Frédéric Guilbert dans sa surface. Laquelle est jugée bien trop involontaire pour mériter la sanction maximale. Malgré leur insistance en fin de partie, les Auxerrois n’y arrivent pas et concèdent donc le nul, restant à trois points de Nice et quatre du Havre, qui s’affrontent ce dimanche. Incapable de marquer le moindre but en deux matchs contre Metz et Auxerre, ses principaux concurrents, Nantes se rapproche de la Ligue 2.

Un nul, deux perdants donc.

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