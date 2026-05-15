Mbappé, le bazar à sa manière

Ainsi va la carrière de Kylian Mbappé : sifflé à son entrée en jeu au Bernabéu ce jeudi soir, l’attaquant français est venu sur son autre terrain de jeu, devant la presse, pour régler ses comptes. Sa manière à lui de voir les choses, de communiquer, avec en ligne de mire une Coupe du monde qui doit lui permettre de retrouver son standing sur le terrain.

Après sa sortie incendiaire envers son coach, ses coéquipiers ou encore la situation du Real, Kylian Mbappé a mis Madrid sens dessus dessous le temps d’une zone mixte, au cœur d’une fin de saison surRealiste, déjà animée par les bagarres de vestiaires et Florentino Pérez. Sa prise de parole secoue le monde madridista, mais reste finalement dans la lignée d’une carrière où le gamin de Bondy n’a jamais hésité à prendre la parole quand le besoin se faisait sentir dans son clan. Déjà au PSG, l’attaquant avait pris l’habitude de sortir du bois pour faire passer certains messages, devant les micros ou sur ses réseaux. Le football il a changé certes, mais le Kyks n’a pas bougé.

Kyky la punchline

Sur les coups de minuit et demi ce vendredi, Álvaro Arbeloa a les oreilles qui sifflent. Son Real vient certes de battre Oviedo sans briller, face à la contestation et la frustration de ses fans, mais sa conférence de presse ne devrait pas trop porter là-dessus. Quelques minutes plus tôt, son joueur star, Kylian Mbappé en l’occurrence, s’est fendu d’une sortie décapante en zone mixte, en mode règlement de comptes et coupage de têtes. Sa mise au banc du soir, les sifflets des tribunes, la saison de la Maison-Blanche, en un passage devant les micros, où la langue de bois est reine, le capitaine de l’équipe de France a tout chargé, sans retenue, dans une prise de parole de toute évidence savamment programmée. Le « quatrième choix » a vidé son sac, n’a éludé aucun sujet et distillé ses messages de façon pragmatique.

🗣️ Mbappé sobre su suplencia frente al Real Oviedo: "Estoy muy bien. Hoy no he sido titular porque Arbeloa me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla". #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/RBousiSOMQ — DAZN España (@DAZN_ES) May 14, 2026

Défendre sa position, prendre les devants pour mettre les situations au clair, c’est son dada, et d’une certaine façon, sa grande force. Mbappé aime être maître de son destin, que ça plaise ou non. Alors de son côté, pas question de s’émouvoir des huées du Bernabéu, qu’il ne contrôle pas. « Ils ne sont pas contents. C’est la seule façon de comprendre les sifflets », a-t-il accepté, comme désintéressé. Il a déjà connu ceux du Parc, il en connaîtra d’autres. Il est arrivé sur la pelouse le sourire aux lèvres, comme s’il savait que ce moment ferait partie de son histoire madrilène. Quelle icône du Real n’a jamais été sifflée, conspuée, remise en question ou tancée par une large partie des aficionados madridistas ? Surtout, quelle icône ne s’en est pas relevée ? C’est peut-être la question principale qui se posera en septembre, quand le capitaine de l’équipe de France devra répondre de deux saisons à 40 buts ou plus, mais surtout blanches.

Ainsi va Mbappé, malin ou maladroit dans la communication, comme il avait pu l’être au Paris Saint-Germain. Il a fait passer ce message, dans ses nombreuses paroles, pointant au passage du doigt ses coéquipiers : quand il veut parler, il vient parler, lui-même. D’une manière frontale. Il estime qu’il est en droit de le faire, de par son statut de star, de ce qu’il représente à Madrid et puisqu’il a été validé comme le meilleur joueur de l’équipe la veille par le grand manitou Florentino Pérez. De plus en plus contesté, entre une nouvelle saison blanche, ses problèmes physiques et son escapade en Italie, Mbappé aurait pu se faire tout petit, se taire, mais il ne sait pas faire. Il ne veut pas faire. L’ancien de Monaco sait envoyer ses meilleures punchlines quand il en a envie. « Je vais tout simplement devoir travailler plus pour pouvoir passer devant Brahim et Mastantuono », disait-il dans une formule qui pourrait faire exploser de rire.

La Coupe du monde et la possibilité d’une respiration

Reste que si ses prochains jours devraient être agités, ou pas, puisqu’il n’est pas à l’abri d’être mis hors groupe par son entraîneur pour les deux derniers matchs de la saison face à Séville et Bilbao, sa saison va connaître un nouveau tournant et mettre le cap vers le Mondial. L’occasion idéale pour oublier la cacophonie du Real et surtout l’occasion parfaite pour rappeler que sa compétition, ce n’est ni la Liga, ni la Ligue des champions, c’est la Coupe du monde. Double finaliste, vainqueur en 2018, Mbappé va retrouver son tournoi préféré, celui où il brille, où il va dépasser Miroslav Klose, où il a toujours réussi à assumer son rôle de leader, sur et en dehors du terrain. Peut-être parce qu’il s’y sent plus à l’aise et parce qu’il a l’aval et le soutien de ses coéquipiers.

🗣⚡ Quand Mbappé adresse une pique implicite à ses coéquipiers du Real : "Je préfère parler ici avec ma bouche. Je sais que beaucoup de personnes ne parlent pas et je dois regarder la presse pour savoir ce qu'ils pensent." pic.twitter.com/THGZVaSRm4 — RMC Sport (@RMCsport) May 15, 2026

Brassard autour du bras, il sera l’heure de montrer que les tumultes de sa saison en club n’ont pas de prise sur son rendement en équipe nationale, peut-être l’endroit où il se sent le mieux actuellement. Ces derniers temps, il a répété l’importance d’une Coupe du monde, le tournoi qui l’a révélé, et son envie de jouer un rôle au-delà du terrain, en prenant position contre le Rassemblement national et l’extrême droite dans son interview accordée à Vanity Fair.

Moi, ce qui m’intéresse, c’est Kylian, le footballeur qu’il est. Mais c’est aussi un citoyen, il a le droit de s’exprimer. Didier Deschamps

En 2022, au Qatar, il avait tenu à garder le silence pendant toute la durée de la compétition, quitte à écoper d’une amende, et Didier Deschamps n’a pas semblé s’inquiéter de l’imaginer devoir venir un peu plus souvent devant les médias en sa qualité de capitaine. « Je ne vais pas juger les joueurs. Il y a une liberté d’expression, valable pour vous comme pour mes joueurs. Je ne vais pas leur dire de ne pas parler. Ils savent très bien qu’il y a des sujets sensibles, mais ce sont des citoyens, a posé DD. Quand il ne parle pas, on dit : “Pourquoi il ne parle pas ?” Et quand il parle : “Pourquoi il a parlé ?” Moi, ce qui m’intéresse, c’est Kylian, le footballeur qu’il est. Mais c’est aussi un citoyen, il a le droit de s’exprimer. » À quelques minutes de le voir débouler en zone mixte à Madrid, le double D ne pouvait pas mieux résumer ce qu’aspire à être Mbappé.

Kylian Mbappé part en contre-attaque contre le RN