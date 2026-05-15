Kylian Mbappé met la presse espagnole en émoi

Mbappé leur fait tourner la tête. Entre ses explications sur son escapade italienne, sa pique à son coach et la réponse de ce dernier, il est peu dire que l’après match face à Oviedo a été animé à Madrid pour Kylian Mbappé. Presque de quoi faire oublier que Didier Deschamps l’a appelé pour le Mondial.

La presse madrilène en feu

Alors ce matin, la presse espagnole est en pétard sur l’attaquant français. Pour AS, c’est simple, « Mbappé va à la guerre » comme on peut lire en ouverture du site, quand la Une du journal se veut cinglante, avec une photo du Kyks et d’Arbeloa côte à côté hier soir, accompagnées d’un évocateur » La bronca final » qu’on pourrait traduire par « la dernière dispute ».

Sur les sites, les papiers et éditos se mélangent, on retrace la relation entre le joueur et le coach, on s’interroge sur leur divorce, sur une semaine d’escalades des tensions entre les deux. On en vient même à insinuer que la rentrée seule sur le terrain de Mbappé soit faite exprès. On pointe les problèmes du vestiaire, on critique l’altitude des joueurs (en revenant sur l’éviction de Xabi Alonso), mais on reproche surtout à Mbappé d’avoir jeté en pâtures Arbeloa.

📰✨ ¡Ya está aquí la #PortadAS del viernes, 15 de mayo! 😡 La bronca final pic.twitter.com/gD7JpvxmEo — Diario AS (@diarioas) May 14, 2026

Le quatrième choix d’Arbeloa n’est pas épargné et Marca y va aussi de sa Une. « Le Bernabéu ne pardonne pas et Mbappé explose contre Arbeloa », photo du Kyks à l’appui. Partout, on souligne les sifflets du Bernabéu envers le Français. Sur son site, Marca propose même un édito indiquant à Mbappé les leçons à retenir de ses deux premières saisons. « Mbappé sait maintenant qu’il ne suffit pas de marquer 85 buts en deux saison, qu’il faut faire plus que ça. Ou, autrement dit, dans son cas, moins de choses », est-il expliqué, avant de voir ses vacances, son attitude après la bagarre Tchouaméni-Valverde et tout un tas d’autres choses pointées du doigt. Le mot de la fin est tranchant et témoin de l’exigence madrilène : « Le Bernabéu veut qu’il soit Ronaldo et aussi Raúl. S’il retient la leçon… »

Même en Catalogne, l’incident est mis en avant. Chez Mundo Deportivo, on se demande déjà quelles sanctions attendent le capitaine de l’équipe de France, lui consacrant un encart sur la Une, accompagnée d’une image d’illustration sur les banderoles ayant visé Florentino Pérez. De son côté, Sport titre aussi sur l’ancien attaquant parisien d’un évocateur « Incendio Mbappé » : « le feu Mbappé ».

Allez, vivement le Mondial.

Nostalgique de Xabi Alonso, Kylian Mbappé admet s’être trompé sur une chose