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Un Real Madrid démotivé et un Mbappé sifflé font le minimum contre Oviedo

UL
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Un Real Madrid démotivé et un Mbappé sifflé font le minimum contre Oviedo

Real Madrid 2-0 Real Oviedo

Buts : García (44e) et Bellingham (82e) pour le Real.

Retour contrarié. Encore deux matchs de Liga avant le Mondial (ou les vacances pour Eduardo Camavinga), et le Real Madrid tire la lange. S’il s’est tranquillement imposé contre le Real Oviedo, lanterne rouge (2-0), l’équipe d’Álvaro Arbeloa a fait le minimum dans ce match sans jeu. Nacho Vidal aurait même pu surprendre le dauphin du Barça, très lent ce soir, mais l’Espagnol a complètement foiré sa reprise dans les six mètres.

Sifflets pour Mbappé

La Casa Blanca a été libérée par la faim de Gonzalo García auteur d’un joli pivot (1-0, 44e) et ce fut tout ou presque. L’entrée du quarantenaire Santi Cazorla a été ovationnée par le Bernabéu (55e). Plus tard, celle de Haissem Hassan, ancien de Châteauroux, a été totalement éclipsée par le retour de Kylian Mbappé en compétition. Et surprise : le capitaine des Bleus a été copieusement sifflé par son public. Vinícius Júnior a aussi été confronté à des quolibets.

Aurélien Tchouaméni était sorti juste avant et a contemplé la belle frappe de Jude Bellingham depuis le banc (2-0, 80e). Service minimum. Le Real Oviedo s’incline pour la 19ème fois en 36 sorties, et retrouvera la deuxième division après une seule saison en Liga. Le nom des promus n’est pas encore connu.

Le Real, lui, devra faire mieux.

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UL

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