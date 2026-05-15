Mbappé pense être quatrième choix de l'attaque du Real Madrid

Vivement les vacances. En tongs après une fin de saison très galère, le Real Madrid a fait le service minimum en s’imposant contre Oviedo (2-0), lanterne rouge de la Liga. De retour en Liga après une gêne aux ischios jambiers de la jambe gauche, le capitaine de l’équipe de France s’est fait copieusement sifflé par le public du Santiago-Benabéu. Si son coéquipier Vinícius a également subi des quolibets, l’attaquant a réagi sans polémiquer : « Ils ne sont pas contents. C’est la seule façon de comprendre les sifflets. »

Todo o Estádio Bernabéu assobiou a entrada de Mbappé 🤯#DAZNLALIGA pic.twitter.com/OQgdyMYPdN — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) May 14, 2026

Par contre, il a estimé que son absence du onze de départ n’était pas liée à un souci physique : « Je vais très bien, à 100 %. Je n’ai pas joué car je suis le quatrième choix de l’entraîneur en attaque. Je l’accepte et je joue le temps qu’on me donne, a-t-il commenté, dans des propos rapportés par Marca. J’ai fait une passe décisive à Jude et il faut toujours rester positif. J’étais prêt à être titulaire. Je n’en veux pas à l’entraîneur ; il faut toujours respecter sa décision. Je vais travailler dur pour retrouver ma place dans le onze de départ. » Il reste deux matchs au Real.

Et le capitaine des Bleus de conclure : « Il n’y a aucun problème avec Arbeloa. Il faut respecter la décision de l’entraîneur. Chacun a ses propres idées et sa propre philosophie. Je dois travailler pour être meilleur que Gonzalo [Garcia], Mastantuono et Vini afin d’avoir du temps de jeu. » Álvaro Arbeloa, lui, n’a pas compris ça : « J’aimerais avoir quatre attaquants, a commenté l’entraîneur espagnol, assumant avoir choisi de titulariser Gonzalo Garcia, plus prêt physiquement que Mbappé. Je n’en ai pas, et je n’ai jamais dit ça à Mbappé. Il n’a probablement pas compris. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Je n’aurais jamais pu lui dire qu’il était le quatrième attaquant. »

Tout est bien qui finit mal.

Un Real Madrid démotivé et un Mbappé sifflé font le minimum contre Oviedo