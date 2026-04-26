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Une échographie heureuse pour Mbappé

MBC
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Une échographie heureuse pour Mbappé

Le Kyks aux soins. Gêné aux ischio-jambiers de sa cuisse gauche, Kylian Mbappé avait quitté ses partenaires du Real Madrid plus tôt que prévu vendredi soir contre le Real Betis. Le lendemain, l’attaquant français a passé une échographie de contrôle. Miracle pour la chatte à DD, elle n’a pas révélé de blessure grave selon les informations de L’Équipe.

Une IRM prévue lundi

Pourtant, le club madrilène avait confié à l’AFP qu’il s’agirait d’une « surcharge musculaire aux ischio-jambiers de la jambe gauche », une blessure assez grave. À la suite de ce premier examen, Mbappé devrait finalement bientôt être de retour sur les pelouses. Le crush d’Ester Exposito passera tout de même une IRM ce lundi pour déterminer la nature précise de sa blessure et connaître son éventuelle durée d’indisponibilité.

Les médecins du Real en sueur.

Un cadre du Brésil absent du Mondial ?

MBC

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