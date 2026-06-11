Julian Nagelsmann a cru qu’Assan Ouédraogo était bourré

Vous avez bu, Monsieur ? Convoqué en urgence pour le Mondial pour remplacer Lennart Karl, Assan Ouédraogo a vécu des derniers jours hors du temps. Et tout a démarré au moment où le sélectionneur, Julian Nagelsmann, l’a appelé pour lui annoncer qu’il rejoindrait le groupe allemand. Un appel aux questions parfois… étranges !

« J’étais allongé sur une chaise longue, je me détendais tranquillement avec des amis, a-t-il introduit devant les médias. Puis j’ai reçu l’appel, et tout s’est enchaîné à toute vitesse. J’ai couru me mettre un peu à l’écart pour que personne ne m’entende. »

Jusqu’ici, pas de problème, jusqu’à ce que le coach ait un doute que l’on qualifiera d’original : « Le coach m’a dit qu’il aimerait bien me sélectionner en dernière minute. J’étais très heureux… Puis il m’a demandé si j’étais bourré ! Mais je ne bois pas, alors j’ai tout de suite répondu que non, que tout allait bien, et j’ai directement pris l’avion sans attendre. »

Attention quand même, en cas de victoire finale, il se pourrait bien que ses coéquipiers l’arrosent de bière !

Les joueurs de l’Allemagne régalent leurs supporters