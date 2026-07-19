D'immenses files d'attente aux abords du MetLife Stadium

Assister à la finale du Mondial demande un coût…et beaucoup de patience. D’importantes files d’attente se sont formées aux alentours du MetLife Stadium, où se dispute la finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine. En cause, selon le Sun, une raison toute bête : le grabuge en cours est dû à la panne de plusieurs tourniquets à l’entrée et à une signalisation peu claire sur place.

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Résultat : il faudrait compter deux bonnes heures de périple pour aller s’asseoir à sa place et être sûr de ne pas manquer le coup d’envoi. Plusieurs journalistes constatent également que l’entrée à leur accès pourrait prendre jusqu’à trois heures… Le tabloïd anglais rapporte que la situation serait, très étonnamment, beaucoup moins compliquée pour les entrées VIP.

Une belle allégorie de la World Cup sauce USA.

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