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La FIFA a engrangé des recettes historiques avec le Mondial 2026

JD
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La FIFA a engrangé des recettes historiques avec le Mondial 2026

En même temps, quand on propose des places de match à 188 000 dollars, c’est facile. Selon les informations du Guardian, Gianni Infantino a annoncé ce samedi aux associations membres de la FIFA que la Coupe du monde avait généré 15 milliards de dollars de recettes… contre 11 milliards estimés avant la compétition.

Un tournant

Pour le quotidien britannique, cette grosse rentrée de pépettes supplémentaires s’explique par le système du marché de revente de billets, sur lequel la FIFA prélève deux commissions de 15%, l’une à l’acheteur, l’autre au vendeur. Une aubaine pour les membres de la FIFA qui verront logiquement leurs subventions augmenter et pour Gianni Infantino qui réalise une jolie opération séduction en vue de sa réélection.

Dans un entretien avec le média économique italien Il Sole 24 OreRomy Gai, directeur des affaires de la FIFA, s’est félicité de ce bilan financier, lequel accompagne une Coupe du monde qui, selon lui, représente « un tournant » pour l’avenir du football : « Personne ne s’attendait aux chiffres qu’elle a générés : sur les 104 matchs disputés, près de sept millions de spectateurs se sont rendu au stade, soit […] un taux de remplissage de 99,7% », se réjouit l’ancien directeur de la Ligue de football des Emirats arabes unis, avant de souligner le bilan positif des audiences télé : « Il n’y a pas eu un seul pays où les chaînes de télévision n’aient pas enregistré des chiffres d’audience records. En Chine et dans le monde arabe, les horaires de travail et les emplois du temps scolaires ont même été adaptés pour permettre à tout le monde de suivre les matchs. »

Le fameux pouvoir ra$$embleur du $port.

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JD

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