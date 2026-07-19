Borja Iglesias s'indigne contre prix des billets de la finale

Deux mots qui disent tout. De 4500 à 188 000 euros, voilà ce qu’il faut débourser pour espérer assister à la rencontre de ce dimanche soir entre l’Espagne et l’Argentine. Des tarifs démentiels, même pour une finale de Coupe du monde.

L’attaquant espagnol Borja Iglesias, habitué à utiliser sa notoriété pour défendre des causes justes ou faire passer des messages marquants, a récidivé par l’entremise d’une story postée sur son compte Instagram. Deux mots accompagnants un plan du MetLife Stadium pour faire part de son indignation : « Une honte ».

Malgré tout, l’enceinte new yorkaise est annoncée comble. Mais peut-être qu’avec plus de Borja Iglesias, la FIFA arrêtera-t-elle de n’en faire qu’à sa tête ?

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