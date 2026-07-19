En direct : Espagne-Argentine (0-0)

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Par Julien Faure
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Hola à tous !

J'espère que tout le monde va bien et vient de passer un bon weekend !

Après un peu plus d'un mois, c'est l'heure, enfin : la finale de la Coupe du monde !

C'est le genre de phrase que l'on écrit ou ne lit pas 50 fois dans sa vie, alors maintenant, on se pose tranquillement dans son canapé ou son fauteuil et on se cale avec ses provisions :

Espagne-Argentine, finale du Mondial 2026, c'est pour ce soir !

Par Julien Faure

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