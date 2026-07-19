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Zidane déjà au boulot en vue de l’Euro 2028

JF
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Zidane déjà au boulot en vue de l’Euro 2028

On prépare déjà le prochain Euro ! Alors qu’on a surtout parlé de lui pour les détails de son futur contrat ou de la date de sa prise de poste, Zidane se met déjà au boulot, ou profite simplement des avantages d’être Zizou.

Quoi qu’il en soit, ZZ sera bien en tribunes au MetLife Stadium de New York. Ce qui veut dire deux choses : 1) on va le voir au moins 20 fois sur les caméras de la réalisation qui ne va pas pouvoir s’empêcher de montrer tous les VIP présents au stade, 2) il pourra déjà commencer à analyser l’Espagne avant de les sortir à l’Euro dans deux ans. En vrai, il sera surtout là sur invitation de son sponsor, Adidas, mais c’est beaucoup moins poilant.

Si en un match il nous trouve une parade au système de De la Fuente, qu’on lui construise déjà une statue !

De la Fuente et Scaloni : quand le maître rejoint l’élève

JF

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