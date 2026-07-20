- Mondial 2026
- Finale
- Espagne-Argentine (1-0, A.P.)
Les notes de l’Argentine
Inexistants, moitié roublards moitié salopards, la bande de Lionel Messi a passé sa finale de Coupe du monde à défendre et à tacler. Tirer avant la 117e ? Trop peu pour eux. Merci à Ferran Torres et aux Espagnols d’avoir mis fin à cette farce.
Emiliano Martínez
Sa coupe de cheveux est comme la pub avec Kad Merad cet été : un peu ringarde, mais diablement efficace.
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Gonzalo Montiel
Un joueur de River Plate qui essaye de rouler ses adversaires dans la farine avant de laisser sa place à Nahuel Molina (57e, un changement pour du vent) : Alphonse Daudet a kiffé la finale.
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Cristian Romero
A fait bouffer l’herbe à Mikel Oyarzabal : Christian Romarain a respecté son patronyme. Remplacé par Facundo Medina (70e), la puissance du port de Buenos Aires.
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Lisandro Martínez
On dit à tous les enfants de ne pas mettre ses coudes sur la table, lui les met sur le terrain. Remplacé sans débarrasser par Nicolás Otamendi (44e, voir ci-dessous).
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Nicolás Tagliafico
« Ça ne reste pas, ça glisse » pendant Rennes – Lyon, c’était pour lui en fait.
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Rodrigo De Paul
Si ça se trouve, il a joué de la guitare à la place de Justin Bieber à la mi-temps. Supplée par Giuliano Simeone (70e), plus
IShow Speed que Robbie Williams.
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Alexis Mac Allister
Si Donald Trump apprend les règles du foot en regardant ses matchs, pas étonnant qu’il ne pige toujours rien au soccer.
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Enzo Fernández
Les Français ont montré au monde entier qu’il était insupportable en 2022, les Espagnols l’ont appris ce soir.
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Nico González
Un contrôle du dos pour rendre un bel hommage à Brandão, puis une sortie. Remplacé par Leandro Paredes (46e, voir ci-dessous).
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Lionel Messi
Il s’est endormi bien avant le bébé qu’il avait baigné en 2007.
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Julián Álvarez
Au moins, la personne assise derrière Victor Wembenyama n’a rien raté de ses actions. Remplacé par Marcos Senesi (102e), pour les rebonds offensifs.
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Nicolás Otamendi
Le nom d’un joueur irlandais, les pieds d’un joueur irlandais, la charrette d’un joueur irlandais, les patates d’un joueur irlandais. O’Tamendi.
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Leandro Paredes
S’il sort une telle prestation, c’est parce qu’il a eu 27 minutes de plus pour s’échauffer à tacler et faire des poussettes.
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Lionel Scaloni
Bonne organisation défensive chez ce coach de l’équipe d’Argenteuil.
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Par Ulysse Llamas