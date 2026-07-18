Que sont devenus les autres enfants de la séance photo avec Messi et Yamal ?

En 2007, le Barça s’est lancé dans une série de photos mettant en scène ses joueurs avec des enfants pour le calendrier de l’UNICEF. Elles n’avaient vocation qu’à rester dans les cartons des socios et des collectionneurs, mais l’une d’elles réunit Lionel Messi et un bébé nommé Lamine Yamal. Mais qu’ont bien pu devenir les onze autres élus ?

→ L’eau bénite

Dimanche, en finale de Coupe du monde, Lionel Messi et Lamine Yamal vont se croiser pour la deuxième fois. En effet, il y a 19 ans, les deux se sont déjà rencontrés, face à l’objectif de Joan Monfort, quand l’Argentin, nouveau chouchou du Barça, donnait le bain au second, qui n’était alors qu’un bébé âgé de cinq mois. Maintenant, l’élève porte une casquette sur le côté et rêve de ringardiser le maître.

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→ Le peintre

Tout est parti d’un dessin avec Víctor Valdés. Les traits sont d’abord hésitants, mais la passion est bien là au point de devenir, en 2026, un peintre reconnu en Espagne. Il faut dire que cet enfant n’aurait pas été sélectionné par hasard puisqu’il ne serait autre que l’arrière-arrière-petit-fils de Pablo Picasso (et fils de Florian Picasso, DJ en vogue dans les rues barcelonaises en 2007). Encore un nepo baby, quoi.

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→ L’expatrié

Après une enfance passée à Barcelone marquée par cette matinée de décembre à faire des bulles avec Éric Abidal et Yaya Touré, ce garçon et ses parents auraient déménagé à Londres. D’abord chahuté au foot du mercredi par quelques coéquipiers lui réclamant de support his local club, il serait tombé amoureux de West Ham pour chanter à tue-tête « I’m forever blowing bubbles ».

→ L’égocentrique

Il avait encore sa bouille de gosse à qui on donnerait le bon Dieu sans confession, mais ce petit serait vite devenu un diable. Populaire au collège et au lycée, il n’hésite pas à harceler ses petits camarades et à répondre aux profs. Après avoir parlé de lui à la troisième personne dès la première pause café face au patron, il se fait virer de trois tafs. C’est le bon moment pour rappeler Samuel Eto’o Fils, non ?

→ Deux frères

Ces deux p’tits bouts de chou étaient déjà bien potes à l’école, toujours fourrés à côté, au fond de la classe, mais ce cliché aux côtés de Xavi et Andrés Iniesta les a définitivement soudés. À bientôt 30 ans, ils viendraient de boucler la troisième saison à la tête de leur start-up promouvant le pouvoir de l’amitié pour des services vendus entre 299,99 et 999,99 euros.

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→ Le maraîcher

19 ans après, aucun des deux ne s’attendait à revoir l’autre. Pourtant, un mois avant le match entre Messi et Yamal, Thierry Henry et cet enfant se seraient croisés à Cavaillon, l’ancien joueur venant acheter de bons melons de saison. Devenu maraîcher et désormais installé en France, le petit jeune aurait pu conseiller son idole. Ce dernier en aurait profité pour rappeler l’importance du respect des aînés, tout en tchipant.

→ La dribbleuse

Qui a dit que Lamine Yamal était le seul sportif de haut niveau de cette promo ? Comme le prodige du Barça, cette jeune fille aurait été touchée par le don de Ronaldinho, mais s’est, elle, plutôt tournée vers le basket. À 26 ans, elle enchaînerait les cross en deuxième division espagnole.

→ Le coiffeur

Après avoir vu Gabriel Milito et Rafa Márquez embrasser sa maman, il se serait juré de ne plus jamais laisser un homme avoir la chance de porter les cheveux longs. Bien situé dans une rue parallèle à la Rambla, son salon a pour spécialité de ne faire que des dégradés à blanc, pour 18 euros.

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→ La militante

Déléguée en CM1 et CM2, elle était déjà la plus engagée de son école et a été logiquement choisie pour aller se présenter devant les objectifs de l’UNICEF. Elle en aurait profité pour garder contact avec Edmilson et Lilian Thuram pour mener, aujourd’hui, plusieurs actions au sein de la fondation du Brésilien et sensibiliser à la lutte contre le racisme avec le Français.

→ Le couple

C’est la belle histoire de cette séance photo : après avoir tiré sur la corde avec Carles Puyol, ces deux-là ne pouvaient pas se lâcher d’une semelle. Inspirés par l’ancien défenseur emblématique du Barça, ils auraient décidé de lancer leur propre boucherie. La sélection argentine de Lionel Messi aurait d’ailleurs commandé chez eux pour son traditionnel asado avant la finale.

→ Le (presque) crack

Ça devait être toi à la place de Lamine Yamal, tu étais l’élu, c’était toi ! Ses exploits avec les équipes de jeunes de la Masia lui auraient permis de décrocher le précieux sésame pour prendre une photo avec Bojan Krkić et Giovani dos Santos, qui, à 19 et 17 ans, représentaient l’avenir du club. Victime des croisés à 15 piges, il n’a finalement jamais percé. Tu connais.

→ Les pistonnées

Les nièces d’Eiður Guðjohnsen ont eu le privilège de poser avec Deco et Sylvinho. Youhouuuu ! Vivement que l’année se termine quand on tombe sur cette page au 1er décembre.

Lionel Messi évoque la photo du bain avec Lamine Yamal