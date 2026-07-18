Lionel Messi évoque la photo du bain avec Lamine Yamal

Le petit baigneur. Invité au Fanatics Fest avant la finale de la Coupe du monde, Lionel Messi a été questionné par la star du football américain Tom Brady sur la photo où il donne le bain à Lamine Yamal, alors bébé. « Honnêtement, cette photo de nous deux est incroyable », a déclaré la Pulga à propos de ce cliché tiré d’une campagne de l’Unicef. « J’ai pris une photo avec lui alors qu’il était encore un bébé, et nous voilà tous les deux aujourd’hui, face à face en finale de la Coupe du monde.»

Un duel entre prodiges

À quelques heures de l’affronter pour une Coupe du monde, Messi a salué le talent de Yamal. « À 19 ans, il fait déjà partie des meilleurs joueurs du football mondial. C’est un immense talent, quelqu’un que j’ai beaucoup suivi parce qu’il joue dans un club que j’aime et je lui souhaite toujours le meilleur. Il a toute sa carrière devant lui et dispose d’une formidable opportunité de réaliser quelque chose d’historique. Nous allons essayer de réaliser un grand match et de l’empêcher d’atteindre son meilleur niveau, même si ce sera très difficile.»

Le baby-sitter argentin peut être fier de son poulain.

Que sont devenus les autres enfants de la séance photo avec Messi et Yamal ?