Trump : « La Coupe du monde est peut-être l'événement sportif le plus réussi de l'histoire »

Une déclaration osée pour un type qui n’a pas assisté à un seul match depuis le début de la compétition. Après avoir léché les pieds de son partenaire de golf Harry Kane, Donald Trump s’est jeté des fleurs. Dans la nuit de vendredi à samedi, le président des États-Unis a effectué le bilan de la Coupe du monde en conférence de presse auprès de Gianni Infantino.

Le mégalomane l’a annoncé : cette compétition organisée aux USA, au Mexique et au Canada est « peut-être l’événement sportif le plus réussi de l’histoire du monde. » À ses côtés, le dirigeant de la FIFA en a rajouté une couche : « Cela n’a pas été seulement le plus beau Mondial de tous les temps, c’est le plus grand événement humain, social et culturel que l’humanité ait jamais vu, et nous en faisons partie. »

« Je lui ai dit laisse jouer Balogun »

Donald Trump est aussi revenu sur l’affaire Folarin Balogun. Suspendu après son carton rouge contre la Bosnie-Herzégovine, l’attaquant américain avait finalement participé au huitième de finale contre la Belgique grâce à un coup de fil de la Maison Blanche passé à Infantino. « J’étais forcé d’appeler Gianni pour lui en faire mention. Je lui ai dit : « Laisse-le jouer » .» Conscient qu’il ne fallait pas détailler ce scandale, celui qui déteste les fake news est finalement revenu sur ses propos : « Non, non, je ne lui ai pas dit ça. Je lui ai dit que je voulais lui rapporter mon désaccord.»

Pris en flagrant délit.

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