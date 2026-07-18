Zidane à la tête des Bleus le 1er septembre

La rentrée scolaire de Zizou. Alors que Didier Deschamps s’apprête à diriger son dernier match sur le banc des Bleus ce samedi soir face à l’Angleterre en petite finale de la Coupe du monde, on en sait plus sur l’arrivée de son successeur Zinédine Zidane.

L’ère Zidane débutera le 1er septembre

Si sa nomination n’a pas encore été annoncée par la Fédération française de football, Zinédine Zidane devrait prendre officiellement ses fonctions de sélectionneur de l’équipe de France le 1er septembre. Selon les informations de L’Équipe, cette date correspond au début des contrats de ZZ et de l’ensemble de son staff technique.

Le début d’une belle scolarité ?

Emiliano Martínez revient sur la finale France-Argentine