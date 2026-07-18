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Lens victorieux pour la première de Dino Toppmöller

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Lens victorieux pour la première de Dino Toppmöller

Le Dino train est en marche. Intronisé mi-juin à la tête du RC Lens, Dino Toppmöller a réussi ses débuts. Ce samedi après-midi, l’équipe de l’entraîneur allemand s’est imposée 4-1 en amical contre les voisins de l’US Boulogne. Florian Thauvin avait ouvert le score avant que la pépite des Sang et Or Mezian Mesloub ne claque un doublé en deux minutes. En fin de match, l’expérimenté Florian Sotoca a aggravé le score. Côté USBCO, Martin Lecolier ne s’est pas fait gronder par son maître puisqu’il est le seul joueur de Boulogne à avoir marqué.

« Je suis très content de cette première semaine  »

Au coup de sifflet final, Dino Toppmöller s’est montré satisfait du rendement de son équipe. « On a vu des belles choses avec le ballon », a jugé le disciple de Julian Nagelsmann dans un Français impeccable. « On a fait qu’une semaine d’entraînement et les joueurs ont montré une belle volonté. Je suis très content de cette première semaine. Il y a des choses à améliorer. C’est normal pour cette préparation. On sait que ça prend du temps pour que tout soit fluide dans le travail défensif, dans le pressing et dans le jeu vers l’avant. » Les derniers réglages de Toppmöller et son staff devront être effectués avant le Trophée des Champions contre le PSG le 16 août prochain au stade Bollaert, le premier grand rendez-vous de la saison du Racing Club de Lens.

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Déjà un premier trophée à croquer pour Dino.

Décès de Jacques Wattez, administrateur de Lens et ancien président de l’US Boulogne

MBC

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