Décès de Jacques Wattez, administrateur de Lens et ancien président de l’US Boulogne

Décès de Jacques Wattez, administrateur de Lens et ancien président de l’US Boulogne

Le foot du Nord perd un grand nom.

Président de l’US Boulogne Côte d’Opale entre 1994 et 2018, Jacques Wattez s’est éteint dimanche 24 août. Présent en tribunes pour voir son ancienne équipe face à Saint-Étienne samedi, il est décédé des suites d’un malaise cardiaque selon La Voix du Nord. Désormais administrateur du Racing Club de Lens, il devait se rendre à la rencontre face au HAC ce dimanche.

À 74 ans, il avait notamment permis à l’US Boulogne d’atteindre la Ligue 1 et les hauteurs du foot français, grâce à une montée acquise en 2009, et avait toujours œuvré pour le football dans le nord de la France. Un hommage lui a été rendu avant le coup d’envoi de Le Havre-Lens, avec une minute de silence.

Qu’il repose en paix.

