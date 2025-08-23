S’abonner au mag
  • Ligue 2
  • J3
  • Boulogne-Saint-Étienne (0-1)

Saint-Étienne s’impose aux forceps à Boulogne

TB
  Boulogne-sur-Mer 0-1 Saint-Étienne

But : Davitashvili (74e)

Déjà les patrons ?

Après avoir longtemps buté sur la défense nordiste, l’AS Saint-Étienne a fini par réussir à forcer le verrou pour venir à bout de Boulogne-sur-Mer (0-1). Une victoire qui permet aux joueurs du Forez de prendre les commandes de la Ligue 2, grâce à leur excellente différence de buts. Un goal-average dopé par leurs sept buts inscrits en deux matchs. Pourtant, les Verts se heurtent pendant de longues minutes à un très bon Ibrahim Koné, ou se montrent maladroits, à l’image d’Augustine Boakye.

Après la pause, Irvin Cardona (entré en jeu) ou Florian Tardieu s’essaient à leur tour, mais toujours en vain. La lumière jaillit finalement du pied de Zuriko Davitashvili, qui s’infiltre dans la surface avant de finir en force après un relais d’Aïmen Moueffek à la suite d’un corner (0-1, 74e). Suffisant pour assurer le bonheur des visiteurs, qui se contenteront de ce court succès, même sans festival offensif.

La solidité et la maîtrise, c’est super aussi.

Ils vont illuminer cette saison de Ligue 2

TB

