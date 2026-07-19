L'Espagne et l'Argentine se poussent en prolongation

On s’imaginait pas autant lutter contre le sommeil. Au terme de 90 minutes d’ennui puis une fin de match plus animée, ni Espagnols ni Argentins n’ont su se départager dans cette finale, où le fait d’avoir 30 minutes supplémentaires s’apparentait davantage à un supplice qu’à une partie de plaisir avant ce temps additionnel complètement irrespirable.

Embed t.co

L’Argentine à dix

Les débats se sont excités dans les dernières minutes avec l’arrêt d’Emiliano Martínez sur un coup franc de Lamine Yamal, quelques minutes plus tôt avec l’expulsion d’Enzo Fernández après un second carton jaune et une violente semelle sur Pau Cubarsí, qui a suivi une très grosse occasion pour l’Espagne et une frappe puissante de Nico Williams aussi stoppée par Emiliano Martínez.

C’est un tout autre match qui commence.