Les bonnes stats de la finale de Coupe du monde

Le fameux CP vs CM2 de la cour de récré. À l’occasion de la finale du Mondial entre l’Espagne et l’Argentine, plusieurs joueurs vont entrer dans l’histoire.

Messi, Yamal et Cubarsi dans l’histoire

Côté espagnole d’abord, puisque Pau Cubarsi et Lamine Yamal vont intégrer le top 5 des plus jeunes joueurs à débuter une finale de Coupe du monde, aux côtés de Pelé, Mbappé et Giuseppe Bergomi. Yamal devient même le premier teenager à démarrer une finale d’Euro et de Mondial.

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De son côté, Messi va devenir le joueur de champ le plus âgé à commencer un match à ce stade de la compétition, tout autant qu’il va rejoindre Cafu au rang des joueurs ayant disputé trois finales de Coupe du monde.

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Le plus important restant quand même d’écrire l’histoire en soulevant le trophée.

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