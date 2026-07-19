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Sergio Agüero compare Lionel Messi à une star du porno

JD
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Sergio Agüero compare Lionel Messi à une star du porno

El chibre de oro. A 39 ans, Lionel Messi s’apprête à disputer une nouvelle finale de Coupe du monde, ce dimanche soir face à l’Espagne. Toujours en course pour le soulier d’or, l’Argentin continue d’impressionner pas mal de monde, à commencer par son ancien coéquipier en sélection Sergio Agüero.

« C’est une rockstar »

Dans le podcast Vamo’ a juga’, le Kun n’a pas tari d’éloge sur le capitaine de l’Albiceleste : « Beaucoup de gens sont comme nous à 31 ans. Moi, j’ai 38 ans, je vais en avoir 39, je suis en train de faire un stream, alors que Leo joue encore comme s’il en avait 20. » De quoi lui faire dire que La Pulga n’est ni plus ni moins que « le meilleur de tous, le meilleur joueur de l’histoire. Regardez ce qu’il a encore fait contre l’Angleterre : deux passes décisives. C’est tout simplement énorme. »

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Pas avare en compliments, Agüero estime que son ancien partenaire est « la personnalité la plus importante du monde entier. Oubliez le sport, c’est une rockstar, un athlète d’exception, il est tout à la fois. » Et l’ancien Citizen de finir en reprenant la remarque d’un internaute qui compare Messi à « une star du porno qui baise tout le monde » sur le terrain.

Le genre de réflexion en-dessous de la ceinture que n’aurait pas renié Dibu Martinez.

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JD

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