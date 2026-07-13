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Borja Iglesias prend la défense des Bleus après les attaques racistes venues d'Espagne

LL
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Borja Iglesias prend la défense des Bleus après les attaques racistes venues d'Espagne

Borja Iglesias ne déçoit jamais lorsqu’il s’agit de prendre position. À quelques heures d’affronter l’équipe de France en demi-finale de la Coupe du monde mardi, l’international espagnol a lui aussi commenté les propos immondes et racistes de son ancien premier ministre Mariano Rajoy, qui avait qualifié les Bleus d’équipe de France « sans Français ».

« Franchement, ça m’a surpris. J’étais en avion hier et on me l’a envoyé à l’atterrissage. Je suis étonné qu’à ce stade on en soit encore là, bon sang… On vient tous d’horizons différents, on est tous différents et je crois que c’est ce qui fait notre richesse. Je pense que une richesse que nous avons (en Espagne) », a réagi Iglesias au micro de DAZN.

L’un des rares footballeurs engagés

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« Je sais que la France est si riche à bien des égards grâce à la diversité des origines de ses habitants. Ça me fait de la peine ces choses-là. Je peux entendre que ça n’a pas été dit avec mauvaise intention mais nous devons être plus prudents à ce sujet », a-t-il conclu.

L’attaquant de 33 ans, qui évolue au Celta de Vigo, est connu et apprécié pour ses positions féministes, anti-racistes et pro-LGBT, assez peu ouvertement partagé par ses homologues. Il est notamment l’un des rares à avoir soutenu les championnes du monde espagnoles, en guerre contre leur fédération après l’affaire Luis Rubiales. Des prises de position plus que louables qui lui valent pourtant aussi des critiques… notamment lorsqu’il porte du vernis sur ses ongles.

C’est dommage, on lui aurait presque souhaité d’être champion du monde.

Notre maison brûle et on nous parle de races

LL

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