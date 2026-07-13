Vincent Sasso arrive en Ligue 1

Un de perdu, un de retrouvé. Quelques heures après avoir annoncé le départ de Yassine Kechta, Le Havre a officialisé l’arrivée de Vincent Sasso ce lundi. Le défenseur, libre de tout contrat, suit les pas de Demba Ba, nouveau directeur sportif du HAC, qu’il a côtoyé à Dunkerque (Ligue 2) ces deux dernières saisons. Le club indique qu’il portera le numéro 23 mais ne précise pas la durée de son contrat.

Première pige en Ligue 1

« L’expérimenté défenseur central s’engage chez les Ciel & Marine. Auréolé d’une longue carrière à l’étranger, Vincent Sasso a performé au plus haut niveau dans de nombreux championnats européens. À 35 ans, fort de toute cette expérience, Vincent Sasso endosse donc les couleurs ciel & marine », a écrit Le Havre dans son communiqué, vantant l’intelligence de jeu du défenseur.

Avant de rejoindre l’USL Dunkerque en 2024, Vincent Sasso a été préformé au PSG puis formé au FC Nantes. Il avait ensuite passé plus de dix ans à l’étranger, entre le Portugal, l’Angleterre et la Suisse : trois ans à Braga, deux ans dont un en prêt à Sheffield, trois ans au Servette FC ou encore deux saisons à Boavista jusqu’en 2024.

Il n’y a pas d’âge pour découvrir la Ligue 1.

Le Havre verrouille l’arrivée de son directeur sportif