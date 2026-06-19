Le stade du Havre change de naming

Quelle révolution ! Comme l’Olympique de Marseille, Le Havre va voir le naming de son stade être modifié la saison prochaine. Suite à la signature du partenariat entre Le Havre et l’armateur CMA CGM, l‘antre du HAC va devenir le stade CMA CGM Océane.

« Le groupe CMA CGM devient ainsi le premier partenaire privé du HAC et apposera sa marque sur l’un des bâtiments les plus iconiques de la région tout en accompagnant le club dans son développement et ses actions quotidiennes », a communiqué le club normand.

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Les supporters ont été écoutés

Cette décision, entérinée jeudi soir par la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, a ravi le président du HAC, Jean-Michel Roussier. « Nous remercions les élus de la communauté urbaine d’avoir validé le principe du naming et nous sommes heureux et enthousiastes à l’idée de mettre en place cette collaboration avec le groupe CMA CGM. Ce partenariat démontre à la fois l’attractivité du club et celle de notre territoire. »

Les supporters, qui avaient demandé de conserver le lien avec Le Havre, ont été écoutés puisque le stade Océane reste présent dans l’appellation.

À qui le tour ?