Le Havre perd son capitaine

On en connait un qui préfère le soleil. Le maintien des Havrais sur la pelouse de Lorient lors de la dernière journée de Ligue 1 aura donc été le dernier fait d’armes du capitaine des Ciels et Marines, Arouna Sangante. Le défenseur sénégalais s’est engagé librement avec les Andalous de Séville pour une durée de cinq ans. C’est une véritable page qui se tourne dans l’histoire du HAC puisque Sangante a bouclé sa neuvième, et donc dernière, saison sous le maillot bleu. Une expérience en Normandie marquée par la remontée du club dans l’élite du football français, et un brassard de capitaine accroché au bras du latéral.

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Séville en cours de reconstruction

« Le Séville FC renforce son axe défensif avec l’arrivée d’Arouna Sangante. Le Sénégalais, âgé de 24 ans et né à Mbao, rejoint le club sévillan en provenance du Havre (France), signant en tant que joueur libre jusqu’au 30 juin 2031 », a annoncé le club sévillan sur ses réseaux sociaux. Après une saison de la peur où les joueurs de Luis Garcia Plaza ont terminé à trois petits points de la zone de relégation, le mercato s’annonce animé puisque Arouna Sanganté est d’ores et déjà la quatrième recrue des Rojiblancos.

Capitaine, Capitaine, vous n’êtes pas le capitaine !

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