France-Italie se jouera à guichets fermés

Le début d’une love story ? Pour la grande première de Zinédine Zidane comme sélectionneur de l’équipe de France dans l’Hexagone, les 81 338 billets mis en vente pour la rencontre entre la France et l’Italie au Stade de France ont trouvé preneurs.

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Un succès total

Il n’aura fallu que 24 heures après l’ouverture de la billetterie pour que toutes les places du prochain France-Italie soient écoulées. La rencontre qui se jouera le 2 octobre au Stade de France comptera pour la troisième journée de la Ligue des Nations. Les Bleus joueront les deux premières journées à l’extérieur, face à la Turquie et à la Belgique. Alors simple effet de mode pour voir ZZ diriger son premier match à la tête des Bleus ? Pas vraiment puisque la rencontre entre la France et la Belgique prévue au Stade de France le 5 octobre n’affiche pas encore complet, mais pour l’heure les catégories 5 et 6 sont déjà sold-out.

Ne manque que la victoire pour que tout soit parfait.

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