Benjamin Mendy vend sa Coupe du monde

Pour faire le bonheur des collectionneurs. Benjamin Mendy a vendu aux enchères la réplique officielle du trophée de la Coupe du monde remise après le sacre des Bleus en 2018. Mis en vente par la maison américaine Goldin, l’objet a trouvé preneur pour 62 220 dollars, soit environ 54 000 euros.

Le trophée était accompagné d’un certificat signé par le défenseur français pour attester de son authenticité. L’acheteur devra tout de même composer avec une fissure à la base et quelques traces d’usure. Même les souvenirs de champions du monde prennent des coups.

1 350 euros la minute

Benjamin Mendy n’avait disputé qu’un seul match pendant la compétition, en entrant à la 50e minute face au Danemark lors du dernier match de poules. Soit 40 minutes de jeu pour soulever la Coupe du monde et, huit ans plus tard, récupérer environ 1 350 euros par minute passée sur les pelouses russes.

Le plus beau rendement du Mondial 2018 n’était peut-être pas celui de Kylian Mbappé.

Quel champion du monde 2018 ferait un bon sélectionneur des Bleus ?