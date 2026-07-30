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Un titulaire du FC Nantes fait aussi ses valises pour fuir la Ligue 2

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Un titulaire du FC Nantes fait aussi ses valises pour fuir la Ligue 2

Défi : réaliser le plus de passages en une saison au FC Nantes. Après 2017-2018, 2025-2026 sera la seule saison que Chidozie Awaziem disputera avec les Canaris au cours de son deuxième passage.

Le défenseur central nigérian (40 sélections) de 29 ans, 26 matchs au compteur lors de la saison de la descente du club en Ligue 1 depuis 12 ans, s’est engagé jusqu’en 2028 avec le 9e du championnat turc, Konyaspor.

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Un million dans les caisses et un mercato pas terminé

Selon Ouest-France, Awaziem ne souhaitait pas rester à Nantes après la relégation du fait de sa baisse de salaire et l’opération devrait rapporter 1 million d’euros au FCN, qui a déjà recruté librement l’ancien Marseillais et Strasbourgeois Lucas Perrin en défense centrale.

Le très coté Tylel Tati (18 ans, 20 matchs de Ligue 1) est sur le marché des transferts, ce qui pourrait pousser les Jaune et Vert à recruter un autre central, d’autant plus qu’Uros Radakovic est également parti, dans le championnat thaïlandais.

Après le départ de Matthis Abline, le FC Nantes continue de remplir les caisses.

All-in sur Abline : l'énième pari de Monaco en attaque

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