Un joueur de Serie A porté disparu

Attendu mi-juillet dans son club de Lecce pour entamer la présaison, Lameck Banda ne s’est toujours pas présenté au centre d’entraînement et son absence commence vraiment a inquiéter. Le 21 juillet dernier, Lecce avait fait savoir dans un communiqué que « les problèmes logistiques et administratifs qui ont, jusqu’à présent, empêché son retour en Italie se prolongaient ». .

Bloqué en Zambie ?

Neuf jours plus tard, Lecce n’a toujours pas retrouvé son ailier gauche et la situation commence vraiment à inquiéter. Au Corriere Della Sera, Stefano Trinchera, directeur sportif du club des Pouilles, disait mercredi soir « redouter qu’il lui soit arrivé quelque chose sans lien avec le football ». Pour La Gazzetta Dello Sport, le joueur est toujours bloqué en Zambie. La semaine dernière, il publiait des photos avec son épouse sur Instagram, vite supprimées. Depuis, Lameck Banda n’a donné aucun signe de vie.

Et semble loin, très loin de refouler les pelouses du championnat italien.

Gros suspense pour le maintien en Serie A