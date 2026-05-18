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Gros suspense pour le maintien en Serie A

CT
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Gros suspense pour le maintien en Serie A

La minute où tout a basculé. Ce dimanche, Lecce a décroché une victoire très précieuse sur le terrain de Sassuolo (2-3) dans la lutte pour le maintien en Serie A.

Suspense total jusqu’au bout

Alors que les deux équipes se dirigeaient vers un match nul (2-2), Cristian Volpato avait la possibilité d’offrir la victoire à l’équipe locale sur un service de l’ancien marseillais Darryl Bakola, mais l’attaquant italien a complètement manqué la cible. Dans la foulée, Nikola Štulić, l’avant-centre de Lecce, n’a pas tremblé devant le but, pour offrir le succès aux siens, en déclenchant une frappe du pied gauche après un pivot (90e+6).

Les Leccesi sortent de la zone de relégation grâce à cette victoire, et pointent à la dix-septième place au classement de Serie A avec un point d’avance sur l’US Cremonese. Tout se jouera lors de la dernière journée, où Lecce affrontera le Genoa pendant que la Cremonese sera opposée à Côme.

Attention à un possible envahissement de terrain, à l’image de nos amis niçois.

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CT

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