Quand Ellertsson et Berardi confondent boxe et football à la mi-temps d'un match

Encore mieux que le crossbar challenge de la mi-temps. Alors que l’arbitre de ce Genoa-Sassuolo avait invité les 22 acteurs à retourner au vestiaire à l’issue de la première mi-temps, Mikael Ellertsson et Domenico Berardi n’ont pas été du même avis. Si l’origine de l’altercation n’a pas été déterminée, une bagarre entre les deux joueurs semble avoir éclatée dans le tunnel.

Deux expulsions et des anciens Marseillais brillants

En tout cas, les deux formations ne sont revenues qu’à dix sur la pelouse du Stadio Luigi Ferraris, Ellertsson comme Berardi ayant été expulsé par l’arbitre après leur altercation. Côté terrain, deux anciens Marseillais se sont illustrés puisque Ruslan Malinovskyi a ouvert le score peu après le quart de jeu avec une frappe lointaine dont il a le secret (1-0, 18e), avant qu’Ismaël Koné n’ait réussi à égaliser pour Sassuolo juste avant l’heure de jeu (1-1, 57e). Mais ce sont finalement les locaux qui se sont imposés grâce au but du chaos inscrit par Caleb Ekuban en fin de rencontre (2-1, 84e).

Reste désormais à se battre sur le terrain pour assurer le maintien.

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