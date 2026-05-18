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Un joueur espagnol du Barça forfait pour le Mondial

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Un joueur espagnol du Barça forfait pour le Mondial

Oh pas ça, pas aujourd’hui, pas maintenant. Les supporters du FC Barcelone et de l’équipe nationale d’Espagne doivent répéter ces mots du regretté Thierry Gilardi en boucle, après l’annonce de la blessure de Fermín López. Le club catalan a partagé la nouvelle dans un communiqué publié ce lundi, précisant que le milieu de terrain de 23 ans souffre d’une fracture du cinquième métatarsien du pied droit.

Les espoirs de Mondial s’envolent

Le Barça ajoute que Fermín López se fera opérer suite à cette blessure survenue lors de la victoire face au Real Betis (3-1) en Liga, dimanche soir. Auteur d’une saison riche sur le plan statistique (13 buts et 17 passes décisives en 48 matchs), Fermín López est contraint de renoncer à une participation pour la Coupe du monde 2026 avec la sélection espagnole. Le champion d’Europe et vainqueur des JO 2024 ne figurera donc pas dans la liste des joueurs retenus par Luis De La Fuente, qui sera dévoilée le 25 mai.

On ne peut pas s’empêcher de penser à la blessure de Neymar en 2018.

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