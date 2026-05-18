Lassine Sinayoko : « On aurait peut-être joué le titre ! »

Un héros très taquin. L’AJ Auxerre s’est maintenue en Ligue 1 suite à sa victoire à Lille (0-2) grâce à un doublé de Lassine Sinayoko. L’attaquant malien, auteur de 12 buts en championnat, a été le grand artisan de la fin de saison heureuse du club bourguignon.

Le buteur de 26 ans s’est montré reconnaissant du soutien reçu par l’équipe auxerroise, au micro de Ligue 1+, après la rencontre : « On a déjoué tous les pronostics. On avait confiance et on savait que ce groupe avait énormément de qualité. On remercie tout le monde (les supporters), parce qu’ils ont toujours cru en nous et nous ont toujours soutenu. C’est très beau de finir comme ça. »

La fin de saison royale de Lasso

L’AJA a gagné ses trois derniers matchs, avec un Lassine Sinayoko très prolifique (4 buts et 1 passe décisive). Une série qui laisse place à une petite interrogation : que se serait-il passé si Auxerre avait entamé cette dynamique bien plus tôt dans la saison ? Réponse de l’international malien dans un éclat de rire : « Si on avait commencé comme on avait fini, on aurait peut-être joué le titre ! » On ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre, mais au moins Auxerre s’offre le droit de rester en Ligue 1 pour la troisième saison d’affilée.

😂 Lassine Sinayoko : "Si on avait commencé comme on avait fini, on aurait peut-être joué le titre." La bonne humeur du buteur malien 🇲🇱 après le maintien de l'@AJA ! pic.twitter.com/ZsdQlQb2NT — L1+ (@ligue1plus) May 17, 2026

Et dire qu’il aurait vraiment pu jouer le titre de champion de France.

Auxerre valide son maintien à Lille !