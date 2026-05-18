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Mathieu Bodmer démissionne de son poste de directeur sportif

LB
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Mathieu Bodmer quitte le HAC

Trois petits points et puis s’en va. Alors que les Havrais étaient encore en train de fêter leur victoire à Lorient (0-2) et leur maintien dans l’élite, Mathieu Bodmer, le directeur sportif du HAC, a annoncé sa démission en zone mixte.

« Il n’y aura pas de suite malheureusement, a-t-il expliqué devant les journalistes, laissant entendre qu’il aurait préféré une autre issue. J’ai prévenu le président quelques semaines plus tôt. Il y a des choses que j’ai du mal à accepter en interne, donc j’ai pris la décision d’arrêter et on verra ce qu’il se passera ensuite. »

« Je suis comme je suis, il y a des choses que je n’accepte pas. Et j’aurais aimé continuer mais certaines choses ne me vont pas. C’est peut-être un peu égoïste, mais pour une fois, j’ai pensé à moi », a-t-il lâché, en ajoutant qu’il voulait « juste du respect ». Le HAC termine la saison à la 14e place, avec le total de 35 points.

Et maintenant, le plus dur commence.

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LB

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