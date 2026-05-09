Pronostic Le Havre Marseille : analyse, cotes et prono [Ligue 1]

Pronostic Le Havre – Marseille : analyse des cotes et conseils de paris, avec une préférence pour la victoire de Marseille. Découvrez notre analyse Ligue 1.

Informations clés Marseille a gagné les 5 derniers H2H contre Le Havre.

Le Havre est 14 e avec 32 points, lutte pour le maintien.

avec 32 points, lutte pour le maintien. Marseille est 7 e avec 53 points, vise l’Europe.

avec 53 points, vise l’Europe. Le Havre n’a pas perdu ses 5 derniers matchs (5N).

Marseille vient de perdre 0-3 contre Nantes.

Infos du match Stade Stade Océane (Le Havre, France) — capacité 25 178 Compétition France Ligue 1 Tour / Journée Journée 33 Entraîneur Le Havre Didier Digard Entraîneur Marseille Habib Beye

Pronostic Le Havre – Marseille : Analyse, cotes et prono du match de France Ligue 1

Le Havre, actuellement 14e en Ligue 1 avec 32 points, lutte pour assurer son maintien avec une marge de quatre points sur le premier barrage. Malgré une série de cinq matchs nuls consécutifs, l’équipe normande doit renforcer sa défense, ayant encaissé 43 buts cette saison. De son côté, Marseille, septième avec 53 points, vise à rattraper les zones européennes. Malgré une récente défaite 0-3 contre Nantes, son attaque reste prolifique avec 59 buts inscrits, mais la défense, ayant encaissé 44 buts, montre des faiblesses notables.

Grâce au Paris Saint-Germain, la France fait partie du top 5 des pays à avoir disputé le plus de finales de Ligue des champions, ce qui montre la compétitivité actuelle de la Ligue 1.

Forme récente — Le Havre

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-05-03 Lille 1-1 Le Havre D 2026-04-26 Le Havre 4-4 Metz D 2026-04-18 Angers 1-1 Le Havre D 2026-04-12 Nice 1-1 Le Havre D 2026-04-05 Le Havre 1-1 Auxerre D

Forme récente — Marseille

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-05-02 Nantes 3-0 Marseille L 2026-04-26 Marseille 1-1 Nice D 2026-04-18 Lorient 2-0 Marseille L 2026-04-10 Marseille 3-1 Metz W 2026-04-05 Monaco 2-1 Marseille L

Historique des confrontations

Date Domicile Score Extérieur 2025-10-18 Marseille 6-2 Le Havre 2025-05-10 Le Havre 1-3 Marseille 2025-01-05 Marseille 5-1 Le Havre 2024-05-19 Le Havre 1-2 Marseille 2023-10-08 Marseille 3-0 Le Havre

Forme récente

Le Havre traverse une période de stabilité relative avec cinq matchs nuls consécutifs. Cette série montre une certaine résilience, mais également un manque de capacité à convertir ces situations en victoires. La défense s’est montrée poreuse, notamment lors du match à domicile contre Metz, se terminant sur un score de 4-4. Le retour de Sanganté pourrait renforcer la défense, mais l’absence de Zagadou reste un handicap.

Marseille montre des résultats en dents de scie avec une seule victoire lors des cinq derniers matchs. Son attaque a été efficace, notamment lors du succès 3-1 contre Metz, mais les lacunes défensives sont apparentes, comme en témoigne le récent 0-3 contre Nantes. Les retours de Weah et Pavard devraient consolider la défense pour les prochaines rencontres.

Confrontations directes

Marseille a dominé les dernières confrontations directes, remportant les cinq derniers matchs contre Le Havre. Cette tendance historique est un facteur favorable pour l’équipe phocéenne, même si la dynamique actuelle de l’équipe reste à confirmer.

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Notre pari bonus

Le pari « Plus de 3,5 buts » est coté à 2.2. Cette sélection prend en compte la propension de Marseille à marquer, notamment avec 59 buts en championnat, et la défense fragile du Havre qui a encaissé 43 buts cette saison. Compte tenu des enjeux pour chaque équipe, un match à haute intensité est probable.

En conclusion, bien que les statistiques favorisent Marseille, le résultat reste incertain. Les paris sportifs doivent être abordés avec précaution et responsabilité, les surprises pouvant toujours survenir.

Digard a payé de sa poche un moment à ses joueurs avant le match face à l’OM