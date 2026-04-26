Pourquoi Le Havre ne portait pas le flocage contre les discriminations face à Metz

Ce week-end, les clubs de Ligue 1 arborent des flocages spéciaux dans le cadre d’une campagne de lutte contre toutes les formes de discrimination. À cette occasion, les noms habituels figurant au dos des maillots ont été remplacés par les prénoms de victimes. Au total, 34 prénoms ont été sélectionnés par la LFP, en collaboration avec plusieurs associations, dont la Licra, HerGameToo et Foot Ensemble.

Un club a toutefois fait exception : Le Havre. Les joueurs du HAC arboraient ainsi un flocage classique lors du match nul épique face au Metz ce dimanche (4-4). La raison ? Le club normand a préféré mettre en avant une autre cause, en affichant sur son maillot le logo de la Maison des femmes, qui luttent contre les violences faites aux femmes.

« Les joueurs ne sont pas des porte-parole d’opérations individuelles »

Le président du club, Jean-Michel Roussier, s’est expliqué à ce sujet ce vendredi lors de la conférence de presse d’avant match : « Ma réponse a été de dire à la Ligue: « No way » (pas question). Les joueurs ne sont pas des porte-parole d’opérations individuelles. Ces opérations ont vocation à être liées à des entités. Ça peut être la Ligue, ça peut être un club, mais on ne va pas demander aux joueurs de véhiculer une action à titre individuel. Donc on a dit non et on a maintenu notre opération. Les joueurs vont porter sur leur maillot le logo de l’association. Les maillots seront vendus aux enchères après le match dimanche et l’intégralité des fonds sera reversée à l’association »

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