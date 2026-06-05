Rayan Cherki meilleur joueur et meilleur jeune de Premier League ?

Rayan Cherki à tous les étages. Parmi les nommés pour le trophée de meilleur joueur et ceux du meilleur jeune du football anglais, le meneur français est le seul joueur à être en lice pour les deux. La PFA (Professional Footballers’ Association) vient de désigner les six nommés pour chaque prix.

En plus du gone de 22 ans, Bruno Fernandes et son record historique de passes décisives dans le championnat anglais (21) ainsi qu’Erling Haaland et son statut de meilleur buteur (27 pions) sont les seuls joueurs qui ne sont pas champions présents dans la liste pour être MVP. Les joueurs d’Arsenal Gabriel Magalhães, car il fallait bien un défenseur, David Raya, car il fallait bien un gardien, et Declan Rice, car il fallait bien le meilleur joueur de Premier League, complètent la liste.

The Top Six for the PFA Players’ Player of the Year 🏆 Voted for by the players. pic.twitter.com/PMesJfVqOD — PFA (@PFA) June 5, 2026

Max Dowman et ses 153 minutes de jeu dans la course

Pour le prix de « best minot of the year », Rayan Cherki (22 ans, 4 buts et 12 passes décisives en Premier League) est accompagné par son coéquipier Nico O’Reilly (21 ans) et ses buts décisifs dans la course au titre (5 au total), ainsi que par son compatriote Eli Junior Kroupi, révélation à Bournemouth (19 ans, 13 buts). Rio Ngumoha (Liverpool, 17 ans, 2 buts et 1 passe décisive), Kobbie Mainoo (Manchester United, 21 ans) et le très jeune Max Dowman (Arsenal, 16 ans, 1 but et 1 passe décisive en 153 minutes de jeu) figurent aussi dans la liste.

À noter que cette liste a été déterminée à partir des votes des joueurs de Premier League et que le résultat sera prononcé le 25 août. La limite d’âge pour le trophée de meilleur jeune était de moins de 22 ans au 1er juillet 2025, soit un mois et demi avant les 22 bougies de Rayan Cherki.

Ça passe tout juste, comme un gamin d’1,41 m qui veut faire la grande attraction de la foire.

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