Un prêtre croate critique sévèrement Zlatko Dalić

Ce que Dieu veut… « Non, ni Dieu ni la Vierge ne soutiennent la Croatie à la Coupe du monde. Nous ne sommes pas une nation élue par le ciel, et le sélectionneur n’est pas un coach de vie – il n’a d’ailleurs pas à l’être. Rendons le sport aux sportifs ». Cette punchline, signée du Père Ante Žderić s’adresse à Zlatko Dalić, sélectionneur de la Croatie. Sur Facebook, ce fervent chrétien avait déclaré que « l’équipe nationale croate incarne les valeurs du peuple croate : la tradition, le patriotisme, la foi, l’unité, l’amour et la fierté. »

Stop à la récupération

Cité par le Courrier international, le quotidien dalmate Slobodna Dalmacija explique qu’Ante Žderić est « une figure intellectuelle atypique de Split : théologien, poète, amateur d’icônes et passionné de sport, [qui] n’en est pas à sa première prise de position à contre-courant ». Pour lui, pas question d’associer le Tout-Puissant avec une équipe de foot, quand bien même elle représenterait son propre pays. « La foi ne mène pas à une victoire en Coupe du monde mais au salut éternel », insiste-t-il.

« La sacralisation du sport et des équipes nationales conduit à une vision teintée de mythologie de la compétition sportive, philosophe le Père Žderić, cité par le quotidien Jutarnji List. Au lieu d’un jugement objectif et professionnel, elle conduit à la subjectivisation et à l’irrationalisation. Cela aboutit à l’extase en cas de victoire et, en cas de défaite, au reniement des idoles d’hier. »

Ca doit envoyer la messe du dimanche avec lui.

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