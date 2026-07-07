S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Croatie

Un nouveau pays veut porter plainte contre la FIFA

EM
14 Réactions
Un nouveau pays veut porter plainte contre la FIFA

L’avocat de la FIFA va avoir du boulot. Après l’affaire Balogun qui a écœuré une grande partie de la footosphère, la polémique autour du but de Joško Gvardiol, refusé à la Croatie en seizième face au Portugal, refait surface. Le ballon avec son capteur intégré avait détecté un contact avec les cheveux d’Igor Matanović, menant à une position de hors-jeu. À vrai dire, les Américains ont obtenu gain de cause, alors pourquoi pas eux ?

Des décisions jugées incompréhensibles

La Fédération croate, par la voix de son porte-parole, a détaillé la position de l’équipe dalmate : « La Fédération croate de football a adressé une lettre au président de la FIFA, Gianni Infantino, dans laquelle nous exprimons notre profonde déception et notre désaccord concernant le match contre le Portugal, non pas à cause des décisions arbitrales en tant que telles, car elles peuvent être discutées après chaque match, mais à cause du processus lui-même qui a conduit à ces décisions. Tout d’abord, nous estimons que le protocole VAR a été appliqué de manière totalement erronée lors du penalty accordé au Portugal et que l’arbitre n’aurait pas dû être sollicité pour visionner la vidéo. Plus important encore, sur l’égalisation de Gvardiol, au mépris des règles et de l’esprit du football, Pašalić (le passeur décisif, NDLR) a été signalé hors jeu pour une intervention inexistante de Matanović, le capteur ayant indiqué le contraire. »

Dommage que Trump ne soit pas président de la Croatie.

Lovren dérape après l’élimination croate

EM

Commentaires

Les membres ont posté 14 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
21
Revivez Portugal-Croatie (2-1)
  • Mondial 2026
  • 16es
  • Portugal-Croatie
Revivez Portugal-Croatie (2-1)

Revivez Portugal-Croatie (2-1)

Revivez Portugal-Croatie (2-1)
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

Hors Série Society "Forbidden Stories"

à partir de 6.90€



C'est une putain de bonne question !

Cristiano Ronaldo jouera-t-il la Coupe du monde 2030 ?

Oui
Non
Fin Dans 7h
108
29

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.