Luka Modrić s'en prend à l'arbitrage

La VAR est encore loin de faire l’unanimité. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le Portugal a arraché sa qualification pour les huitièmes de finale face à la Croatie (2-1). À la 90e+13, Joško Gvardiol pensait pourtant égaliser (90e+13) sur un service de Mario Pašalić. Ce pion a finalement été annulé pour une position de hors-jeu sifflé par l’arbitre de la rencontre Espen Eskås. Après avoir visionné les images à la VAR, M. Eskås a jugé que le Croate Igor Matanović, et non le défenseur portugais Renato Veiga, avait dévié le ballon pour Mario Pašalić qui était à ce moment-là en position de hors-jeu.

Cette situation litigieuse a provoqué les larmes de Luka Modrić. En zone mixte après l’élimination de son équipe, la légende croate a critiqué « une utilisation sélective de la VAR. Quand la VAR a été introduite pour la première fois, je n’ai dit que je n’aimais pas ça. Avec le temps, elle s’est révélée utile dans certains cas, mais soit elle est utilisée à mauvais escient, soit en fonction de l’importance de l’équipe ». Sous-entendu quand c’est le Portugal de Cristiano Ronaldo, il y a plus de chance qu’elle intervienne.

« Pour moi ce n’est pas un penalty »

D’après le milieu de l’AC Milan, « la VAR ne devrait intervenir qu’en cas d’erreur manifestement flagrante à 200%.» Modrić juge aussi que le penalty égalisateur accordé au Portugal suite à une faute de Nikola Vlašić sur Renato Veiga ne devait pas être sifflé. « Pour moi ce n’est pas un penalty, ils s’étaient à la lutte et et se tiraient mutuellement. Il l’a tiré, l’autre joueur le retenait aussi puis ils sont tombés tous les deux. On n’accorde pas de penalty comme ça. On dirait que ça joue toujours contre nous. »

Le bouc émissairic.

Pourquoi le but de la Croatie au bout du temps additionnel a été refusé ?