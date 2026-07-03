En Allemagne, un premier coupable de la déroute ?

Julian Pas Nagesmallemagne. La déroute de la Mannschaft a eu raison de Julian Nageslmann. Selon les infos du Sky Sports outre-Rhin, le sélectionneur de l’Allemagne n’est plus. Quatre jours après l’élimination en seizièmes de finale de Coupe du monde aux tirs aux buts contre le Paraguay (1-1, 3-4 T.A.B.), la fédé allemande aurait décidé d’inciter fortement son coach à la démission.

La chaîne de télé raconte la tenue d’une réunion de près de 3h30, ce jeudi. L’entrevue se serait soldée par un ultimatum : la démission ou le limogeage. Nagelsmann, arrivé à la tête de la sélection en 2023, devrait donc démissionner dans les prochains jours.

Klopp et ça repart ?

« Nous sommes tous très déçus, ce résultat n’est pas à la hauteur de nos attentes et de nos objectifs, » avait déjà réagi le président de la fédé allemande après le revers. Le quadruple champion du monde n’est pas parvenu à passer les poules d’un Mondial depuis 2014.

Antoine Kombouaré, Pascal Dupraz et Jürgen Klopp devraient se disputer le poste.

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