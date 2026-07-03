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  • Allemagne-Paraguay (1-1, 3-4, T.A.B.)

En Allemagne, un premier coupable de la déroute ?

UL
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En Allemagne, un premier coupable de la déroute ?

Julian Pas Nagesmallemagne. La déroute de la Mannschaft a eu raison de Julian Nageslmann. Selon les infos du Sky Sports outre-Rhin, le sélectionneur de l’Allemagne n’est plus. Quatre jours après l’élimination en seizièmes de finale de Coupe du monde aux tirs aux buts contre le Paraguay (1-1, 3-4 T.A.B.), la fédé allemande aurait décidé d’inciter fortement son coach à la démission.

La chaîne de télé raconte la tenue d’une réunion de près de 3h30, ce jeudi. L’entrevue se serait soldée par un ultimatum : la démission ou le limogeage. Nagelsmann, arrivé à la tête de la sélection en 2023, devrait donc démissionner dans les prochains jours. 

Klopp et ça repart ?

« Nous sommes tous très déçus, ce résultat n’est pas à la hauteur de nos attentes et de nos objectifs, » avait déjà réagi le président de la fédé allemande après le revers. Le quadruple champion du monde n’est pas parvenu à passer les poules d’un Mondial depuis 2014.

Antoine Kombouaré, Pascal Dupraz et Jürgen Klopp devraient se disputer le poste.

Le Bayern Munich va débourser 50 millions d’euros pour un défenseur allemand

UL

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