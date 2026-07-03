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Les joueurs du Portugal rendent hommage à Diogo Jota, un an après son décès

UL
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Les joueurs du Portugal rendent hommage à Diogo Jota, un an après son décès

Pour l’amour de Jota. Au bout d’un temps additionnel de fou face à la Croatie (2-1), le Portugal s’est hissé en huitièmes de finale de la Coupe du monde. L’histoire retiendra que cette rencontre spéciale aura eue lieu la nuit du 3 juillet, une journée tristement marquée par le décès de Diogo Jota. Alors, après cette victoire obtenue au bout du suspens, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont formé un cercle sur la pelouse du stade de Dallas, et ont pensé bien fort à leur ancien coéquipier.

« Je pense à lui chaque jour »

CR7 a porté un maillot de la Seleção floqué du numéro 21, que portait l’ancien attaquant de Liverpool. « On a gagné pour nous, Diogo et Portugal ! Allez ! », a commenté l’auteur de l’égalisation sur ses réseaux sociaux. « Depuis la disparition de Diogo, chaque jour est identique pour moi, et aujourd’hui ne fait pas exception, a également témoigné Rúben Neves, ainsi que le rapporte A Bola. Je pense à lui chaque jour, et aujourd’hui est un jour comme les autres, car je vis ainsi depuis l’année dernière. »

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Après la qualification des Portugais pour les seizièmes de finale, Roberto Martínez avait insisté sur le supplément d’âme qui accompagne la sélection : « C’est un moment pour nous rappeler que tout ce que nous avons accompli avec cette équipe a commencé avec lui. Nous avons remporté la Ligue des nations avec lui, il est sans doute le symbole et la source de notre motivation, a rappelé l’entraîneur. Nous voulons remporter la Coupe du monde pour Diogo Jota. »

Le technicien a réitéré ce soir : « [Pour remporter ce genre de match] faut de la discipline, du talent, mais surtout, il faut jouer avec le cœur. Nos joueurs ont savouré ce moment pour le Portugal, pour le père de Ricardo Carvalho, et pour Diogo Jota et André. C’était un match typique de Diogo. […] Beaucoup de signes… » La Seleção affronte l’Espagne en huitièmes de finale de la Coupe du monde, ce lundi (21 heures, heure française).

Diogo est toujours avec eux.

Pourquoi le but de la Croatie au bout du temps additionnel a été refusé ?

UL

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